  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Güngören'deki trafik kazası
Gündem

Güngören'deki trafik kazası

İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 09:13:00 -
Güngören'deki trafik kazası

Alınan bilgiye yöre, D-100 kara yolu Merter mevkisi Edirne istikametine seyreden 34 VK 9457 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay