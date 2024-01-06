Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı 2024 büyük bir coşkuyla başladı

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezindeki programa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi temsilcileri, Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Jandarma Kolordu Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve diğer paydaş üniversite rektörleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, dekanlar, STK temsilcileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç yaptığı konuşmada, “Şarkın iki güzel sultanlarından "Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs’ü fethinde annelerinden en önemli desteği aldığı, haçlı ordusunu bozguna uğratan’yu dar eden Sultan Kılıçarslan'ın mezarının bulunduğu, Sezai Karakoç’ların, Hamit Aytaçların El Cezerinin Ali Emiri’lerin Süleyman Naziflerin Ahmet Ariflerin, Cahit Sıtkı Tarancı’ların, Esma Ocak’ların doğduğu ve veya yetişdiği ve de Peygamber efendimizin duasına mazhar bu kadir Diyarbakır şehrimizde sizleri ağırlamaktan büyük bir sevinç duyduğumuzu belirterek hoş geldiniz sefalar getirdiniz” diyerek, bugüne kadar kentte düzenlenen en kapsamlı ve geniş katılımlı fuarlardan birine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Kamu kurumlarının, nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğinin ve işveren marka değerinin arttırılması ile nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması, Gençlerin işverenlerle etkileşimi artırılarak gençlerin reel sektörün beklentileri hakkında bilgileri artırılması ve kariyer farkındalıklarının yükseltilmesinin amaçlandığı fuardan bilgiler veren Karakoç, kariyer fuarlarının Türkiye Yüzyılını inşa edecek geçlere, yeteneklere fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak kariyer imkanı sunduğunun altını çizdi.

Dicle Üniversitesi’nin yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleriyle; gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ve toplumsal katkı projeleriyle ve son dönemde uluslararasılaşma faaliyetleri ile bilim ve değer üreten bölgenin ve ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yer aldığını vurgulayan Rektör Karakoç, “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde ve 15 Üniversitemizin paydaşlığında ve 250 ye yakın kamu ve özel sektör temsilcisinin katılımı ile düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (GÜDKAF'24)'a destek veren, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, Sayın valimiz Ali İhsan Su Bey ‘e, CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ‘a Bey ‘e, Kıymetli Rektörlerimize, isimlerini sayamayacağım birbirinden kıymetli sponsorlarımıza, kamu ve özel sektör temsilcilerine, basın mensuplarına ve özellikle üniversite kariyer merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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