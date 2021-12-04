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Aktüel Güney Sudan Büyükelçisi: “Yeraltı zenginliklerimiz Türkiye sayesinde değerlendirilsin"
Aktüel

Güney Sudan Büyükelçisi: “Yeraltı zenginliklerimiz Türkiye sayesinde değerlendirilsin"

Güney Sudan Büyükelçisi Majok Guandong Thiep ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu ziyaret etti. Güney Sudan Büyükelçisi Thiep yaptığı konuşmada; “Güney Sudan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ikili ilişkilerinin daha da kuvvetlenmesi adına yer altı zenginliklerinin sizin sayenizde değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:40:00 -
Güney Sudan Büyükelçisi: “Yeraltı zenginliklerimiz Türkiye sayesinde değerlendirilsin"

Yeni Akit  Ankara

Topçu; Büyükelçi ve heyetini kabulünde yaptığı konuşmada şunları söyledi; “İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un; “Kahramanca çarpıştı Musa. Bir anında Hz.Musa bir yanında Hz.İsa. Eşref Bey’in emir eri Zenci Musa. Omzundan arşa yükseldi Nebi İsa” dediği Türk milletinin milli kahramanının soydaşlarını milletimizin evinde ağırlıyor olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Hoş geldiniz. Türkiye, Güney Sudan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biridir. 9 Temmuz 2011 de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan ile olan temsiliyetimizi Kasım 2011’ de Büyükelçilik düzeyine çıkardık. TİKA, AFAD, Türk Marif Vakfı, Dışişleri Bakanlığımızın Diplomasi Akademisi ve birçok Sivil Toplum Kuruluşumuz, Eğitim, sağlık, tarım, insani yardımlar başta olmak üzere birçok alanda çok önemli projeleri hayata geçirmiş ve faliyetlerine devam etmektedirler. İki ülke ilişkileri her alanda iyi düzeyde ilerlemekte olup, 2020’de, 6.206.000 Dolar olan ticaret hacmimiz ise artarak devam ediyor. Güney Sudan Büyükelçisi Sayın, Majok Guandong Thiep ve heyetine nazik ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor, bu vesile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, ülkemiz ve dünyadaki tüm engellilere mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Büyükelçi Thiep: “Yer altı zenginliklerimizin sizin sayenizde değerlendirilmesini istiyoruz”

Güney Sudan Büyükelçisi, Majok Guandong Thiep de yaptığı konuşmada; “Güney Sudan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ikili ilişkilerinin daha da kuvvetlenmesi adına yer altı zenginliklerinin sizin sayenizde değerlendirilmesini istiyoruz. Türkiye’de üniversitede okuyan öğrencilerimize yardımlarınızı alarak burs konusunda desteğinizi istiyoruz. Türk Hava Yollarını’nın iki ülke arasında uçuşlara başlaması hususunda ayrıca desteklerinizi bekliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Sizin de bizi önemseyip makamınızda güleryüzle karşılamanız bizi çok mutlu etti. Teşekkürlerimizi sunarız" dedi

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