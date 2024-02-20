Güney Kore’nin yapıları Türk taşlarıyla prestij kazanacak! Türk doğal taş sektörü o ülkenin 1 buçuk milyar dolarlık pazarına göz dikti

Dost Kore Cumhuriyeti halkı ile buluşmak üzere bu yıl 10 Türk doğal taş ihracatçısı, Güney Kore taş sektörü, ithalatçıları, mimarları, iç mimarları ve endüstriyel ürün tasarımcıları ile tanışmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Mermer ihracatında dünya lideri olarak Güney Koreli doğal taş ithalatçılarının, tasarımcıların, müteahhitlerin talep edeceği her türlü doğal taşı tedarik edebilecek çeşitliliğe sahip olduklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, çok uzun soluklu ve karşılıklı kazan-kazan felsefesiyle hareket edecek iş birliklerini kurmak için Kore Cumhuriyeti’nde olacaklarını, iki ülke arasındaki gönül bağının da katkısıyla ABD’de elde ettikleri başarıya Güney Kore Cumhuriyeti’nde de kısa sürede ulaşılacağını, güzel iş birlikleri kurulacağına inandıklarını ifade etti.

Yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ithalatları var

Güney Kore’nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olduğuna dikkati çeken Alimoğlu, “Güney Kore, doğal taş ihtiyacını ithalatla karşılıyor. İşlenmiş doğal taş ithalatında dünya sıralamasında üçüncü basamaktalar. Türk doğal taş sektörü olarak Güney Kore’yi hedef pazar olarak seçtik. Amacımız Kore’nin yıllık 1,5 milyar dolarlık doğal taş ihtiyacını standartlara ve kullanıcıların beğenilerine uygun renk ve desenlerde Türk doğal taşlarıyla karşılamak olacak. Hedefimiz Kore pazarında 50 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşmak. Korea Build Week (KINTEX) Fuarı’nda hall 2’de Türkiye pavyonunda Güney Koreli doğal taş ithalatçısı dostlarımızı bekliyor olacağız. Güney Kore Cumhuriyeti’nde bulunacağımız süreçte Kore İthalatçılar Birliği (KOIMA), Kore Uluslararası Müteahhitler Birliği (ICAK) yanı sıra Mimarlar, İç Mimarlar ile de toplantılarda bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu. Korea Build Week (KINTEX) 2024 Fuarı’na bu yıl ilk defa düzenlenen Türkiye milli katılımında yer alan firmalar: “Alimoğlu Mermer Granit A.Ş., Batı Ege Mermer San. ve Tic. A.Ş., Bazalto Madencilik ve Tarım San. Tic. Ltd. Şti, Gençler Mermer San ve Tic. A.Ş., Haz Mermer San. Tic. A.Ş., Kaynak Mermer Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Kömürcüoğlu Mermer Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Özçınar Marble, SESEMAR Mermer Maden İnş., Nak. San. Tic. Ltd. Şti, Sezgin Mermer San. Tic. A.Ş.” olacak.

Dünya’da trend olan Türk doğal taşları Koreli mimar ve tasarımcılara anlatılacak

Türk doğal taş sektörü, Korea Build Week 2024 KINTEX fuarında Güney Koreli ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara “Dünya’da Doğal Taş Trendleri ve Türk Doğal Taşları” sunumu gerçekleştirilecek. Bu sunumda değişen renk ve desen trendleri yanı sıra Türk doğal taşları ile gerçekleştirilmiş olan projelerden örnekler ve Türk doğal taş endüstrisindeki gelişmeler de izleyicilerle paylaşılacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, uzun yıllardır Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonuna imza atıyordu. Korea Build Week (KINTEX) 2024 Fuarı, EMİB’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaptığı ikinci fuar olarak ajandasına girdi.

Türk doğal taşları dünyanın pek çok havaalanlarını, prestijli binalarını, NBA ve Hollywood yıldızlarının, dünyanın en zengin insanlarının evlerini süslüyor. Türk doğal taş sektörü, 2023 yılında 1 milyar 936 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Maden İhracatçıları Birliği 676 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla Türkiye lideri oldu.

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Türkiye’nin doğal taş ihracatında ilk sırada yüzde 3’lük artışla 432 milyon dolarlık tutarla Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı. 2022 yılında doğal taş ihracatında lider olan Amerika Birleşik Devletleri 2023 yılında yüzde 15’lik azalışla 388 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi. Hindistan’a doğal taş ihracatımız yüzde 17’lik artışla 159 milyon dolara çıkarken, doğal taş ihracatında yüzde 41’lik artışla en büyük artış hızını yakaladığımız Suudi Arabistan’a 114 milyon dolarlık doğal taş ihracat başarısı gösterdik. Beşinci sıranın sahibi 104 milyon dolarlık taleple Irak oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin doğal taş ihraç ettiği ülkeler listesinde ABD, 197 milyon dolarlık taleple birinci olurken, Ege Bölgesi’nden Çin’e yapılan doğal taş ihracatı 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi’nden doğal taş ihracatında zirvenin üçüncü basamağında 45 milyon dolarlık taleple Fransa yerini alırken, İsrail’e 43 milyon dolarlık ve Avustralya’ya 27,5 milyon dolarlık doğal taş ihraç edildi.