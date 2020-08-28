Güney Kore'de maske kavgası! Yolculara saldırdı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Bazı ülkeler her ne kadar tedbirlerini arttırsa da salgının bulaşma riski henüz düşmemiş durumda. Koronavirüse karşı aşı açıklamaları da peş peşe geldi. Rusya’dan ve ABD’den gelen aşı haberleri milyonları umutlandırdı.

Uzmanlar aşı açıklamalarının insanlar üzerinde deneneceğini duyursa da tedbirleri sıkı tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Kovid-19’a karşı uygulanmaya devam eden tedbirler ve hayatın halen normalleşmemesi bazı vatandaşlarda psikolojik etki bıraktı.

Son örnek Güney Kore’de yaşandı. Metroya maskesiz binen vatandaş maske takmadığı için uyarıldı.

Tüm uyarılara rağmen maske takmayan vatandaş kendisine durumu izah eden vatandaşlara saldırdı.