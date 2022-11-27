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Aktüel Güney Kore'de kuş gribi alarmı! Güney Kore'nin Goheung ilçesindeki bir ördek çiftliğinde
Aktüel

Güney Kore'de kuş gribi alarmı! Güney Kore'nin Goheung ilçesindeki bir ördek çiftliğinde

Güney Kore'nin Goheung ilçesindeki bir ördek çiftliğinde kuş gribi tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 16:58:00 - 2022-11-27 17:30:26
Güney Kore'de kuş gribi alarmı! Güney Kore'nin Goheung ilçesindeki bir ördek çiftliğinde

Güney Kore basınına göre, Seul yönetiminin kuş gribiyle mücadele merkezi, Goheung kentindeki ördek çiftliğinde "H5N1" kuş gribi vakası görüldüğünü açıkladı.

Yaklaşık 26 bin ördeğin yetiştirildiği çiftlikte karantina önlemleri alındı.

Güney Kore'de kuş gribi salgını nedeniyle Kasım 2020-Ocak 2021 döneminde 21,7 milyon kanatlı itlaf edilmişti. 

Güney Kore'nin Başkanı:Yoon Suk-yeol'dur.

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