Güney Kore, Japonya'nın ihracat kısıtlamalarını DTÖ'ye şikayet etti

ANKARA (AA) - Güney Kore, Japonya'nın teknoloji üretiminde kullanılan bazı maddelerin Güney Kore'ye satışına getirdiği kısıtlama nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanı Yoo Myung-hee düzenlediği basın toplantısında Japonya'nın iletkenlerin ve dijital ekranların üretiminde kullanılan 3 maddenin Güney Kore'ye ihracatını izne tabi kılan kısıtlaması hakkında DTÖ'ye şikayette bulunduklarını açıkladı.

Bakan Yoo, "Japonya'nın kısıtlama tedbiri Güney Kore'ye yönelik ayrımcı bir uygulamadır. Güney Kore mahkemelerinin Japon şirketlerin II. Dünya Savaşı ve sömürge döneminde Kore Yarımadası'nda zorla çalıştırdığı işçiler hakkında verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak, siyasi motivasyonla atılmış bir adımdır." dedi.

Tokyo yönetiminin söz konusu kısıtlama tedbirinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) 11. Maddesi'nde belirtilen "Ulusal güvenliğe ciddi tehdit oluşturmadıkça ihracat-ithalat hacmine kısıtlama getirilemez." hükmüne aykırı olduğunu vurgulayan Yoo, "Japonya, ticareti siyasi amaçlarla düzenleyerek, adil, tutarlı ve makul ticaret kuralları uygulama sorumluluğunu da ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

- Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması

Japonya, temmuz başında aldığı kararla, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin satışını, bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Seul yönetimi, Japonya'nın söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japon İmparatorluğu'nun Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Japon tarafı ise kararın, Güney Kore'deki denetim eksiklikleri ve bunun yol açabileceği olası ulusal güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Japonya bunun ardından, 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, 22 Ağustos'ta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını açıklamıştı.

İki ülke, daha önce birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde satmakla da itham etmişti.