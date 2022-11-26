Güney Kore Büyükelçisi EXPO 2023'te! Won Ik Lee: Kahramanmaraş'ta ekonomi alanında neler yapabileceğimizi inceleyeceğim

Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 alanını ziyaret etti.

Burada hem alanı gezerek hem de tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023’ün içerisinde bulunan projeler ve hedeflere ilişkin misafirlerine bilgi veren Oniki Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, tüm Güney Kore halkını 23 Nisan 2023’de açılacak olan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti.

EXPO 2023 ile iki ülke ilişkilerinin ve şehirlerin arasındaki bağın daha da kuvvetli hale geleceğine inandığını belirten Mahçiçek, "Güney Kore Cumhuriyeti’ni EXPO 2023’de görmekten mutluluk duyacağız. EXPO’ya katılım, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı iş birliğini artırmayı, ticareti ve yakınlığı olumlu anlamda etkileyecektir diye düşünüyorum. Ticaret hacmimizi daha da yukarılara çıkarmak için EXPO önemli bir fırsat olacak, karşılıklı iş birliği ve sanayileşme alanında da ortaklıklar kurulacaktır diye ümit ediyorum. Karşılıklı işbirliğimiz, ülkelerimiz arasında daha yakın ilişkiler kurmayı ve ticari alanda da kazan kazan anlayışıyla bizleri çok daha iyi boyutlara taşıyacaktır. Değerli büyükelçimize bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyor, EXPO 2023’e olan ilgisi için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ise Güney Kore olarak EXPO 2023’e nasıl bir katkı sağlayacaklarını görmek amacıyla alanı ziyaret etmek istediklerini söyledi. Lee, şöyle devam etti: "EXPO 2023 vesilesiyle gururlu bir tarihe sahip olan Kahramanmaraş’ın sadece Türkiye’de değil dünyaca tanıtılmasını ümit ediyorum. Başkanın bahsettiği gibi EXPO, düzenlendiği şehrin tanıtılmasının yanında oranın standartlarını çok daha üstlere çıkarmak adına önemli bir vesiledir. Güney Kore’deki Busan şehrimizde 2030 EXPO’sunu düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz. Busan’ın Türkiye için de ayrı bir önemi vardır. Türkiye’den Kore Savaşı’na katılmak için askerler İskenderun Limanı’ndan Kore’nin Busan Limanı’na inmiştir. O zamandan bu zamana Busan’ın ne kadar kalkınmış olduğunu göstermek için 2023 BusanEXPO’su güzel bir fırsat olacak. O yüzden 2023 EXPO Onikişubat da Kahramanmaraş’ın ne kadar gelişmiş olduğunu ve güzelliğini göstermek için fırsat olacağına inanıyorum. Kore ve Türkiye, dost ve kardeş iki ülke olarak EXPO’ya nasıl katkı sağlayacağını değerlendireceğiz. Sayenizde EXPO sahanızı da gezdik, Kore ve Türkiye ile Kahramanmaraş arasında gerek ekonomi, gerek kültür alanında neler yapabileceğimizi inceleyeceğim. Kore Cumhuriyeti’nin bir temsilcisi olarak EXPO 2023’ün başarılı olmasını diliyor, tebrik ediyorum."

Güney Kore'nin Başkanı:Yoon Suk-yeol