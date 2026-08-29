Güney Kıbrıs'ta İsrail hareketliliği! İsraillilerin sayısı 20 bine yaklaştı

Doğu Akdeniz'de İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki yakınlaşma sürerken, adaya yerleşen İsraillilerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

İsrail'in Lefkoşa Büyükelçiliğinin Philenews'e verdiği bilgiye göre, yaklaşık 15 ila 20 bin İsrailli Güney Kıbrıs'ı artık evi olarak görüyor.

Coğrafi yakınlığın yanı sıra İsrail ile Rum yönetimi arasında son dönemde gelişen ilişkilerin, Güney Kıbrıs'ı İsrailliler açısından cazip hale getirdiği belirtildi.

İSRAİLLİ ŞİRKETLER ADAYA YÖNELİYOR

İsrailli şirketlerin de Güney Kıbrıs'a ilgisinin arttığı kaydedildi.

Şirketlerin adayı yalnızca yerel bir pazar olarak değil, Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer uluslararası pazarlara ulaşabilecekleri bir merkez olarak değerlendirmeye başladıkları ifade edildi.

Tarım ve su teknolojileri, enerji depolama, yapay zekâ ve siber güvenlik, İsrail ile Rum yönetimi arasındaki ekonomik ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesinin planlandığı alanlar arasında sıralandı.

ESKİ CIA YETKİLİSİNDEN ÇARPICI İDDİALAR

İsraillilerin Güney Kıbrıs'taki varlığı tartışılırken eski CIA yetkilisi John Kiriakou da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kiriakou, İsrail hükümeti ve İsrailli yatırımcıların Pafos ve Larnaka gibi bölgelerde köy ve mahalle ölçeğine ulaşan gayrimenkul alımları gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Eski CIA yetkilisi ayrıca Yunanistan'dan, İsraillilerin kullanımı amacıyla bir adanın satın alınmasına izin verilmesinin istendiğini ileri sürdü.

“MOSSAD VE ASKERİ TESİS VAR” İDDİASI

Kiriakou'nun en dikkat çekici açıklaması ise İsrail'in adadaki güvenlik yapılanmasına ilişkin oldu.

Eski CIA yetkilisi, Güney Kıbrıs'ta İsrail'e ait bir askeri tesis ile kamuoyuna açıklanmayan bir Mossad üssünün bulunduğunu öne sürdü.

Kiriakou'nun bu iddialarına ilişkin İsrail veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılmış resmi bir doğrulama metinde yer almıyor. Bu nedenle söz konusu askeri tesis ve Mossad üssü ifadeleri Kiriakou'nun iddiası niteliğini taşıyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin hemen güneyindeki Kıbrıs'ta İsrail vatandaşlarının ve şirketlerinin artan varlığı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından da yakından takip ediliyor.

Bir tarafta 15-20 bine ulaşan İsrailli nüfus ve artan yatırımlar, diğer tarafta Kiriakou'nun ortaya attığı güvenlik ve istihbarat yapılanmasına ilişkin iddialar, İsrail'in Güney Kıbrıs'taki varlığına yönelik tartışmaları büyütüyor.