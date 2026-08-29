7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Ersin Y., daha sonra cesedi Maltepe’de kiraladıkları çatı katındaki evin balkonuna çıkardığını söyledi. Şüphelinin anlatımına göre, bir gün sonra marketten bahçe kumu alarak cesedin üzerini kapattı. Kokunun geçmemesi üzerine kireç kullandı. Şüpheli, kokunun devam etmesi üzerine cesedi balkondan mutfağa taşıdığını, burada parçalara ayırarak üç ayrı poşete koyduğunu söyledi. Ersin Y., poşetleri daha sonra evlerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını itiraf etti. Ardından iki çocuğunu, arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın’dan otobüsle Gebze Otogarı’na gelen ailesine teslim ettiğini anlattı. Ersin Y., sorgusunda cinayetin nedeniyle ilgili de iddialarda bulundu. Şüpheli, Tursunboeva’nın ablasının kendisine eşinin eski sevgilisiyle ilgili özel görüntüler gönderdiğini ve evlilik devam ederken de bu kişiyle görüştüğünü söylediğini öne sürdü.