7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış
İstanbul Maltepe'de 2019 yılından beri kayıp olarak aranan Özbekistanlı Khurriyat Tursunboeva'nın akıbeti, polisin dosyayı yeniden açmasıyla aydınlandı. Eşi Ersin Y.'nin, tartışma sırasında başına sopayla vurarak öldürdüğü kadının cesedini balkonda kum ve kireçle beklettikten sonra mutfakta 3 parçaya bölerek çöp konteynerine attığını itiraf etmesi kan dondurdu. Sınır kapısından giriş yaparken yakalanan zanlı ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.