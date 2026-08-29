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7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

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7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

İstanbul Maltepe'de 2019 yılından beri kayıp olarak aranan Özbekistanlı Khurriyat Tursunboeva'nın akıbeti, polisin dosyayı yeniden açmasıyla aydınlandı. Eşi Ersin Y.'nin, tartışma sırasında başına sopayla vurarak öldürdüğü kadının cesedini balkonda kum ve kireçle beklettikten sonra mutfakta 3 parçaya bölerek çöp konteynerine attığını itiraf etmesi kan dondurdu. Sınır kapısından giriş yaparken yakalanan zanlı ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#1
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllarda sonuçlandırılamayan kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamında Özbekistan uyruklu Sevara Zakhıdova’nın, 2019 yılında kardeşi Khurriyat Tursunboeva’dan haber alamaması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı kayıp başvurusu yeniden ele alındı. Tursunboeva, kaybolduğu sırada 36 yaşındaydı. Polis ekipleri, Tursunboeva’nın eşi Ersin Y. ile birlikte Maltepe’de yaşadığı eve giderek çevrede yeniden araştırma yaptı. Komşuların ifadelerine başvuran ekipler, Ersin Y.’nin o dönem çevresindekilere eşinin sınır dışı edildiğini ve ülkesine gönderildiğini söylediğini belirledi.

#2
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Komşular ayrıca Tursunboeva’nın kaybolduğu dönemde evden kötü kokular geldiğini anlattı. Ersin Y.’nin ise kokunun evde beslediği güvercinlerden kaynaklandığını söylediği öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Khurriyat Tursunboeva’nın Türkiye’den çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir kayda ulaşamadı. Kadının adına kayıtlı cep telefonunun da kaybolduğu dönemde Türkiye’de aktif olduğu tespit edildi.

#3
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Kayıp başvurusunu yapan abla Sevara Zakhıdova’nın ifadesine de yeniden başvuruldu. Zakhıdova’nın, kardeşi ile Ersin Y. arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu söylediği öğrenildi. Soruşturma sırasında dikkat çeken bir başka ayrıntıya daha ulaşıldı. Ersin Y.’nin, eşinin kaybolduğu döneme yakın bir tarihte “terk edildiği” gerekçesiyle boşanma davası açtığı belirlendi. Tursunboeva’nın yıllarca davaya cevap vermemesi üzerine boşanmanın 2024 yılında gerçekleştiği tespit edildi. Çiftin iki çocuğunun ise Ersin Y.’nin anne ve babası tarafından Aydın’ın Didim ilçesinde bakıldığı öğrenildi.

#4
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Polisin incelemelerinde Ersin Y.’nin bazı tarihlerde arkadaşı Anıl Y.’nin kimliğini kullandığı, bu kimlikle şehir ve ülke dışına çıktığı belirlendi. Kayıp başvurusunun ardından Khurriyat Tursunboeva ile Ersin Y.’ye ait SIM kartların farklı tarihlerde değiştirildiği ve telefon hatlarının faturalarının ödenmeye devam ettiği de soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise çiftin yıllar önce yaşadığı evde yapılan incelemede yaşandı. Cumhuriyet savcılığından alınan izin doğrultusunda Olay Yeri İnceleme ekipleri evde luminol yöntemiyle çalışma yaptı. Yaklaşık 7 yıl sonra gerçekleştirilen incelemede, mutfak ve balkonun bazı bölümlerinde kan tepkimesi tespit edildi.

#5
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Polis ekipleri, Ersin Y.’nin 9 Mart 2026’da Gürcistan’dan çıkarak Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine Ersin Y. ile İstanbul’da bulunan arkadaşı Anıl Y.’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan Ersin Y., ifadesinde Khurriyat Tursunboeva ile evlerinin mutfağında tartıştıklarını söyledi. Şüpheli, kavga sırasında eşinin başına sopayla vurduğunu ve Tursunboeva’nın hayatını kaybettiğini anlattı.

#6
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Ersin Y., daha sonra cesedi Maltepe’de kiraladıkları çatı katındaki evin balkonuna çıkardığını söyledi. Şüphelinin anlatımına göre, bir gün sonra marketten bahçe kumu alarak cesedin üzerini kapattı. Kokunun geçmemesi üzerine kireç kullandı. Şüpheli, kokunun devam etmesi üzerine cesedi balkondan mutfağa taşıdığını, burada parçalara ayırarak üç ayrı poşete koyduğunu söyledi. Ersin Y., poşetleri daha sonra evlerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını itiraf etti. Ardından iki çocuğunu, arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın’dan otobüsle Gebze Otogarı’na gelen ailesine teslim ettiğini anlattı. Ersin Y., sorgusunda cinayetin nedeniyle ilgili de iddialarda bulundu. Şüpheli, Tursunboeva’nın ablasının kendisine eşinin eski sevgilisiyle ilgili özel görüntüler gönderdiğini ve evlilik devam ederken de bu kişiyle görüştüğünü söylediğini öne sürdü.

#7
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Bu nedenle eşiyle arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve cinayetin bu sırada gerçekleştiğini iddia etti. Gözaltına alınan Anıl Y. ise cinayetten haberdar olmadığını öne sürdü. Anıl Y., arkadaşına yalnızca kimliğini verdiğini ve çocukların Gebze Otogarı’na götürülmesine yardım ettiğini söyledi.

#8
Foto - 7 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Eşini vahşice öldürüp 3 parçaya bölerek çöpe atmış

Ersin Y. daha sonra soruşturmayı yürüten savcıya yer gösterme işlemi sırasında olayın yaşandığı süreci anlatarak cesedi attığını söylediği noktayı gösterdi. Yer gösterme işlemi cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ersin Y. ve Anıl Y., Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

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