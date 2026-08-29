Fethiye'de alevler evlere sıçradı! Orman yangını büyüyor, mahalleler tahliye ediliyor!
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Şiddetini artıran yangında bazı evler alevlere teslim olurken, bölgede geniş çaplı tahliye çalışmaları başlatıldı.
Havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor! Vatandaşlar seferber oldu!
Havanın kararması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı yangına, itfaiye ve orman ekipleri karadan aralıksız müdahale ediyor. İş makineleriyle alevlerin önü kesilmeye çalışılırken, bölge halkı da ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki cansiperane mücadele devam ediyor.
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