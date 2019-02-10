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Güney Amerikalı liderden Venezuela açıklaması: Şimdi ne düşünüyorlar?

Bolivya Devlet Başkanı Morales, Venezuela'da kendini başkan ilan eden Guaido'nun ülkesini yabancı ülkelerin müdahalesine açık hale getirmesine büyük tepki gösterdi.

10 Şubat 2019 Pazar 15:38
Güney Amerikalı liderden Venezuela açıklaması: Şimdi ne düşünüyorlar?

Bolivya Devlet Başkanı Morales, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'nun ülkesini ABD müdahalesine açık hale getirmesine tepki gösterdi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'daki muhalif lider Juan Guaido'nun, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesini reddetmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guiado'nun beyanatlarını reddettiklerini vurguladı.

"Guaido'yu tanıyanlar şu an ne düşünüyorlar"

AA'nın haberine göre; Guaido'nun açıklamalarının Latin Amerika'da bir savaşa davetiye çıkardığını belirten Morales, şu ifadeleri kullandı.

"Juan Guaido'nun Venezuela'ya yönelik ABD müdahalesini kabul edeceklerine dair yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Guiado'yu tanıyan kardeş devlet başkanları acaba şimdi ne düşünüyorlar?"

Guaido ne demişti?

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesince tanınan Guiado, ABD ya da başka bir gücün ülkesine müdahalesine yeşil ışık yakıp yakmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı vermişti:

"Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız."

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:38
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