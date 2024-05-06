Güney Afrika'dan, Özgürlük Filosuna destek açıklaması

Ramaphosa, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi, lideri olduğu 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Western Cape eyaletinde gerçekleştirdiği seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, Güney Afrika olarak Filistin halkının özgürlüğünü kalpten desteklediklerini belirtti.

Filistin davasını savunmayı Güney Afrika'yı özgürlüğe kavuşturan lider Nelson Mandela'dan öğrendiklerini söyleyen Ramaphosa, "Filistin bayrağını yükseklerde dalgalandıracağız. Güney Afrika olarak duruşumuz budur. " dedi.

Ramaphosa, 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ilişkin, "Türkiye'deki Özgürlük Filosunu destekliyoruz. Bu yüzden tam desteğimize sahip olduklarını bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

Filistin'in uluslararası arenadaki en büyük savunucularından biri olan Güney Afrika, İsrail'in Gazze saldırılarını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımıştı.

Kaynak: AA

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