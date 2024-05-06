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Dünya Güney Afrika'dan, Özgürlük Filosuna destek açıklaması
Dünya

Güney Afrika'dan, Özgürlük Filosuna destek açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-06 00:50:00 -
Güney Afrika'dan, Özgürlük Filosuna destek açıklaması

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna destek verdi.

Ramaphosa, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi, lideri olduğu 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Western Cape eyaletinde gerçekleştirdiği seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, Güney Afrika olarak Filistin halkının özgürlüğünü kalpten desteklediklerini belirtti.

Filistin davasını savunmayı Güney Afrika'yı özgürlüğe kavuşturan lider Nelson Mandela'dan öğrendiklerini söyleyen Ramaphosa, "Filistin bayrağını yükseklerde dalgalandıracağız. Güney Afrika olarak duruşumuz budur. " dedi.

Ramaphosa, 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ilişkin, "Türkiye'deki Özgürlük Filosunu destekliyoruz. Bu yüzden tam desteğimize sahip olduklarını bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

Filistin'in uluslararası arenadaki en büyük savunucularından biri olan Güney Afrika, İsrail'in Gazze saldırılarını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımıştı.

Kaynak: AA
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