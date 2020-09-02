Güney Afrika'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle 114 kişi daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 263'e yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 628 bin 259'a çıktı.

Şimdiye kadar 3 milyon 705 bin 408 test uygulandı. Koronavirüs vakalarından 549 bin 993'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.