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Dünya Güney Afrika'da koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya

Güney Afrika'da koronavirüs bilançosu artıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1567 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, vaka sayısı 613 bin 17'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 04:06:00 -
Güney Afrika'da koronavirüs bilançosu artıyor

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 613 bin 17'ye çıkarken son 24 saatte 149 kişi daha öldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 308'e yükseldi.

Şimdiye kadar 3 milyon 578 bin 836 test yapılırken koronavirüs vakalarından 520 bin 381'i ise iyileşti. Ülkedeki en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde bulunuyor.

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