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Dünya Güney Afrika'da insan kaçakçılarınca alıkonan 90 Etiyopyalı kurtarıldı
Dünya

Güney Afrika'da insan kaçakçılarınca alıkonan 90 Etiyopyalı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 06:10:00 -
Güney Afrika'da insan kaçakçılarınca alıkonan 90 Etiyopyalı kurtarıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde insan kaçakçıları tarafından alıkonan 90 Etiyopyalı düzensiz göçmen polis tarafından kurtarıldı.

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamaya göre, fidye için kaçırılan Etiyopya vatandaşını kurtarmak için Johannesburg şehrindeki bir binaya düzenlenen operasyonda 90 Etiyopyalı düzensiz göçmene ulaşıldı.

Binanın odalarında "iradeleri dışında ve insanlık dışı şartlarda kilitli halde tutulan" bu kişiler kurtarılarak, tıbbi bakım için hastanelere sevk edildi.

Binada yakalanan ve insan kaçakçısı olduklarından şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.

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