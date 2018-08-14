Güney Afrika ülkesi Zambiya'da internetten yapılan aramalara vergi

Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Edgar Lungu başkanlığında toplanan kabinenin, internetten yapılan telefongörüşmelerine günlük 30 ngwee (20 kuruş) vergilendirme kararı aldığı açıklandı.

Kararın internet üzerinden yapılan görüşmelerde yaşanan artıştan kaynaklandığı ve bunun telekomünikasyon sektörü ve bu sektördeki istihdamı tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yüzde 80'inin çeşitli programlar üzerinden telefon konuşması yaptığı ve ücretlendirmelerin operatörler üzerinden yapılacağına da yer verildi.

Başka bir Afrika ülkesi Uganda'da geçen aylarda protestolara rağmen sosyal medya kullanımına vergi getirilmesi kararlaştırılmıştı.