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Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakası sayısı tırmanıyor
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakası sayısı tırmanıyor

Afrika'da en yüksek vaka sayısına sahip Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 609 bin 773'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 03:20:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakası sayısı tırmanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, ülkede son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı toplam 13 bin 59'a çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 728 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 609 bin 773'e yükseldi. Şimdiye kadar 3 milyon 553 bin 425 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalanan 506 bin 470 kişi sağlığına kavuştu.

En çok vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

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