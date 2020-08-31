Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı arttı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 505 kişide koronavirüs tespit edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle 47 kişi daha öldü.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 28'e çıktığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 625 bin 56'ya çıktı.
Şimdiye kadar 3 milyon 674 bin 872 test uygulandı. Koronavirüs vakalarından 538 bin 604'ü ise sağlığına kavuştu.
Ülke, Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.