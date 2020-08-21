Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 600 bine dayandı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatt içinde 195 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 618'e yükseldi.

24 saatte ülkede 3 bin 880 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 599 bin 940'a çıktı.

497 bin kişi sağlığına kavuştu

Toplam 3 milyon 480 bin 283 testin yapıldığı ülkede koronavirüse yakalananlardan 497 bin 169'u sağlığına kavuştu.

Güney Afrika'daki en fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde oldu.

Vaka sayıları artmasına rağmen yönetim tedbirleri yumuşatma kararı aldı.