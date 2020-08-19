Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs hız kesmiyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 258 kişide koronavirüs tespit edilirken, vaka sayısı 592 bin 144'e çıktı.
Son durum hakkında bilgi veren Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 282 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 264'e yükseldiğini açıkladı.
3 milyon 430 bin 347 test yapıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 592 bin 144'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 3 milyon 430 bin 347 test yapıldı. Koronavirüs vakalarından 485 bin 468'i ise iyileşti.
Ülke, Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.