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Dünya Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs durdurulamıyor
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs durdurulamıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 618 bin 286'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 05:39:00 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs durdurulamıyor

Açıklanan verilere göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 628'e çıktı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 585 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 618 bin 286'ya yükseldi.

Şimdiye kadar 3 milyon 617 bin 982 testin yapıldığı ülkede virüse yakalananlardan 531 bin 338'i sağlığına kavuştu.

Vaka sayıları artmasına rağmen ülkede tedbirler gevşetildi. Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika'da salgının merkez üssü konumunda bulunuyor.

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