Güneşle şarj olan otomobil mümkün mü? Nissan’dan 23 kilometrelik çarpıcı test sonucu

Elektrikli araçlarda şarj altyapısı tartışmaları sürerken, Nissan’dan dikkat çeken bir teknoloji hamlesi geldi. Güneş ışığını doğru akıma çeviren, yüksek verimli hücrelere sahip 3,8 m²’lik özel bir güneş paneli sistemiyle donatılan Nissan Ariya, gerçek koşullarda yapılan testler sonucunda güneşli bir günde 23 kilometreye kadar ek menzil sağlıyor.

Bu konsept, yeni nesil temiz enerji teknolojileriyle Nissan’ın karbon nötr bir geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımını ortaya koyuyor.

Temiz Enerji Günü'nde Nissan, güneş enerjisiyle çalışan Ariya konseptini tanıttı. Bu konsept, gelecekteki elektrikli araçların dünyanın en bol yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşi nasıl kullanabileceğini araştırıyor.

Nissan'ın Dubai'deki İleri Ürün Planlama ekibi ve Barselona'daki Powertrain Planlama ekibi mühendisleri tarafından geliştirilen konsept; kaput, tavan ve bagaj kapağına entegre edilmiş 3,8 m²'lik yüksek verimli fotovoltaik panellere sahip. Polimer ve cam bazlı bu güneş panelleri, güneş ışığını güce dönüştürüyor ve enerji kullanımını optimize etmek ve harici şarj altyapısına bağımlılığı azaltmak için tasarlanmış gelişmiş bir sistem tarafından yönetiliyor.

Elektrikli araç özgürlüğünün kapılarını açan teknoloji

Gerçek hayatta yapılan tesrler, sistemin dönüştürücü potansiyelini ortaya koyuyor:

İdeal koşullarda, sistem günde 23 km'ye kadar ek menzil sağlayabiliyor.

Barselona gibi güneş ışığına maruz kalma oranının yüksek olduğu şehirlerde, araç, güneş enerjisiylegünlük ortalama 17,6 km ek sürüş menzili sağlayabiliyor

Yıl boyunca elde edilen ortalamalar, küresel olarak önemli kazançlar olduğunu gösteriyor: Londra'da 10,2 km/gün, Yeni Delhi'de 18,9 km/gün ve Dubai'de 21,2 km/gün

Sürücüler, kullanımlarına bağlı olarak şarj sıklıklarını %35-65 oranında azaltabiliyorlar.

İki saatlik, 80 km'lik bir yolculukta 0,5 kWh temiz enerji üretiliyor ve bu da 3 km'lik ücretsiz, sıfır emisyonlu ek menzil sağlıyor.

Bu performans, sınırlı şarj altyapısına sahip bölgeler için önemli sonuçlar doğuruyor. Sürücüler, güneşin altında park ederek veya sürüş yaparak şarj aralıklarını uzatabiliyor, daha fazla özerklik elde edebiliyor ve maliyetlerini düşürebiliyor.

Cesur bir fikri gerçeğe dönüştüren işbirliği

Proje, basit ama iddialı bir soruyla başladı: Elektrikli araçlar kendi kendilerini şarj edebilselerdi ne olurdu? Bu soru, Nissan'ın mühendislik ekipleri tarafından hayata geçirilen yeni nesil panel teknolojisini sağlayan Hollandalı güneş enerjisi mobilite yenilikçisi Lightyear ile bir ortaklığın başlamasına neden oldu.

Hollanda ile Barselona arasında 1.550 km'lik bir yolculuk da dahil olmak üzere yapılan ilk uzun mesafe testleri, güneş enerjisi entegrasyonunun yıllık 6.000 km yol kat eden bir sürücünün yıllık şarj istasyonu ziyaretlerini 23'ten sadece 8'e düşürebileceğini gösterdi.

Nissan AMIEO ePowertrain & İçten Yanmalı Motor Powertrain (ICE) Teknoloji Araştırma ve İleri Mühendislik Başkan Yardımcısı ve Baş Powertrain Mühendisi Shunsuke Shigemoto: "Güneş enerjisiyle çalışan Ariya konsepti, Nissan'ın inovasyon ve sürdürülebilirliğin el ele ilerlemesi gerektiği inancını somutlaştırıyor. Araçların kendi yenilenebilir enerjilerini nasıl üretebileceklerini araştırarak, müşterilerimiz için daha fazla özgürlük, daha az şarj bağımlılığı ve daha temiz bir gelecek gibi yeni fırsatların kapısını açıyoruz. Bu konsept sadece teknik bir dönüm noktası değil, Nissan'ın elektrikli mobilitenin bir sonraki aşamasını nasıl yöneteceğine dair bir vizyon." dedi.

Nissan'ın 2050 karbon nötrlüğü hedefine doğru bir adım

Güneş enerjisiyle çalışan Ariya konsepti, Nissan'ın daha temiz ve daha bağlantılı bir dünya inşa etme konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yansıtıyor. Nissan, entegre bir elektrikli araç çözümü olarak güneş enerjisiyle şarjı araştırarak, 2050 yılına kadar ürünlerinin ve faaliyetlerinin yaşam döngüsü boyunca karbon nötrlüğü hedefine ulaşma konusundaki küresel hedefine yönelik yeniliklere devam ediyor.