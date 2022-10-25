Güneş tutulması başladı! 3d gözlükle güneş tutulması izlenir mi? İşte güneş tutulması gözlüğü nedir, güneş filtresi ile ilgili detaylar

Güneş tutulmasını izlemek isteyen milyonlarca kişi, güneş gözlüğü ile bakılıp bakılmaması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyor. Güneş tutulması, Türkiye Saati İle 12.40 - 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Uzmanlar, güneş tutulmasının çıplak gözle izlenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Peki 3d gözlükle güneş tutulması izlenir mi? Güneş TUTULMASI ne zaman?

Güneş TUTULMASI ne zaman?

GÜNEŞ TUTULMASI 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

25 Ekim 2022'de gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması, Türkiye Saati İle 12.40 - 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca sürecek olan kısmi tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de görülecek.

Tutulmanın maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50’si ay tarafından örtülecek.

Güneş tutulması gözlüğü nedir?

Tutulma Gözlükleri

Güneş tutulmasını gözlemenin en etkili yolu, direkt olarak Güneş gözlemi için üretilmiş özel filtreli gözlükler kullanmaktır. Bu filtreler, görüntü olarak alüminyum folyoyu andırsa da, normal alüminyum folyo ile gözlem yapamazsınız.

Güneş filtresi ne işe yarar?

Güneş filtreleri, cildi güneş hasarlarından korumak için güneş kremlerinde ve cilt bakım ürünlerinde kullanılan bileşenlerdir. Güneş kremleri, cildi UVA ve UVB ışınlarından koruyarak cilt kanseri riskini önler. Cilt reaksiyonlarına ve güneş yanıklarına karşı koruma sağlar.

GÜNEŞ TUTULMASINA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ İLE BAKILIR MI?

Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Zira, tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.

Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

3d GÖZLÜKLE GÜNEŞ TUTULMASI İZLENİR Mİ?

Güneş tutulmasını izlemek için 3D denilen üç boyutlu gözlüklerin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, bu gözlüklerle güneş ışıklarına uzun süre maruz kalmanın gözde kalıcı hasar bırakabileceğini belirterek tutulmayı izlemenin en sağlıklı yolunun tutulma gözlükleri olduğunu belirtiyor.

GÜNEŞ TUTULMASI İLLERE GÖRE SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması Türkiye saati ile 11.58'e ABD Uzay Ajansı NASA tutulmayı canlı yayında verecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye'den gözlenebilecek olan Güneş tutulmasını doğa olayı tutkunları heyecanla bekliyor. 25 Ekim'de gerçekleşecek Güneş tutulması Türkiye'den gözlenebilecek. Güneş tutulmasının doğru bir şekilde izlenebilmesi için yağışsız ve bulutsuz bir ortam olması gerekecek. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. Güneş tutulması için en iyi görüntü ise Erzurum ve Hakkari'den alınacak.

İLLERE GÖRE GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ BİLGİSİ

İstanbul'da güneş tutulması maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

Ankara’da güneş tutulması saat 12:40’da başlayacak 15:08’de bitecek.

Adana’da güneş tutulması saat 12:48’de başlayacak 15:16’da bitecek.

Antalya’da güneş tutulması saat 12:44’te başlayacak 15:08’de bitecek.

Bursa’da güneş tutulması saat 12:36’da başlayacak 15:01’de bitecek.

Çanakkale’de güneş tutulması saat 12:33’de başlayacak 14:55’te bitecek.

Erzurum’da güneş tutulması saat 12:49’da başlayacak 15:21’de bitecek.

İzmir’de güneş tutulması saat 12:37’de başlayacak 14:59’da bitecek.

Konya’da güneş tutulması saat 12:43’te başlayacak 15:10’da bitecek.

Samsun’da güneş tutulması saat 12:41’de başlayacak 15:12’de bitecek.

Gaziantep’te güneş tutulması saat 12:50’de başlayacak 15:20’de bitecek.

Güneş tutulması gözlüğü fiyatları farklılık göstermektedir.

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GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Tam Güneş Tutulması

Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

Halkalı Güneş Tutulması

Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

Hibrit Güneş Tutulması

Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

Parçalı Güneş Tutulması

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

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