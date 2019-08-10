Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları nelerdir?

Güneş lekesi genel olarak sırt, kol, omuz ve bacaklarda görülür ancak bazı güneş lekeleri yüz bölgesinde bulunabilir. Aslında en kötüsü de yüz bölgesinde olan güneş lekesidir.

Güneş lekelerini gidermenin en bilinen yolu; 1 çorba kaşığı yoğurt, 1çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı saf zeytinyağı ve 3-4 damla limonla hazırlanan karışımdır. İnce bir tabaka ile lekelerin olduğu bölgeye sürülen kürü daha sonra ılı bir su ile durulayın. Kürü akşam uygulamanız daha sağlıklı olacaktır. Salt limonla yapılan leke giderme işlemlerinin cilde zarar verdiği asla unutmayın.

Güneş lekeleri için hazırlanan bir diğer kür ise orta boy soğan, 4 yemek kaşığı su, Yarım çay bardağı elma sirkesi, İki parça pamuk ile hazırlanır.

Orta boy soğanı bir kase içinde rendelediğiniz soğanın suyunu bir fincana doldurun. Soğan suyu üzerine birkaç yemek kaşığı su ekleyin ve karıştırın. İsterseniz bu karışıma pamuk üzerine bir miktar sirke koyup diğer karışımla birlikte güneş lekesi üzerine sürün. Güneş lekelerinizi silin. Silme işleminden sonra yeni bir pamuk alıp güneş lekesi üzerinde kürünüzü bekletin. Bekleme süresi minimum 5 dakika olmalıdır. 5 - 10 dakika bekleme süresinin ardından soğuk su ile bölgeyi yıkayın.Bu kürü haftada 2 veya 3 gün uygulayarak güneş lekelerinden kurtulabilirsiniz.