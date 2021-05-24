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Ekonomi Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları sürüyor
Ekonomi

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları sürüyor

Covid-19 tehdidinden ötürü ertelenen güneşte mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları bugün devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:21:00 -
Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları sürüyor

27 Mayıs’a kadar 740 megavat kapasite tahsisi için 55 yarışma yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapılacak.

Katılmak kolay

Başvurucular, en fazla iki yetkili temsilciyle katılabilecek. Yetkili temsilcilerin imza sirküleri, yetki belgeleri, vekaletnameleri, şirket kaşeleri ve HES kodlarını kampüse girişte hazır bulundurmaları gerekecek. Güneşe Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi kapsamında daha önce 26-29 Nisan’da 19 bölge için yarışma gerçekleştirilmiş ve 12 farklı şirkete 260 megavat kapasite tahsis edilmişti. Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde toplam bin megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması amaçlanıyor.

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