Gündemi sarsan Şenol Güneş iddiası

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan ve siyah-beyazlı takıma iki kez şampiyonluk yaşatan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili olay bir iddia gündeme geldi.

TRT Spor'da yayınlanan Spor Manşet programında gündemi değerlendiren Cem Dizdar, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı döneminde Enzo Roco transferiyle ilgili aldığı duyumu canlı yayında açıkladı.

Beşiktaş'ın Enzo Roco'yu transfer ettiği dönemle ilgili aldığı duyumu aktaran Cem Dizdar, "Dün gece çok güvendiğim bir kaynaktan enteresan bir haber geldi. Şenol Güneş, Merih Demiral'ı bekliyormuş sabah idmanında Enzo Roco'yu karşısında görmüş." ifadelerini kullandı.