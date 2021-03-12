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Gündem Gündeme geldi: Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı için skandal sözler
Gündem

Gündeme geldi: Bizimkiler dizisinde Merve Kavakçı için skandal sözler

28 Şubat döneminde yayınlanan Bizimkiler dizisinde, Fazilet Partisi Milletvekili iken zorbalığa maruz bırakılan Merve Kavakçı için sarf edilen skandal sözler gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 11:32:00 - 2021-03-12 11:38:50

Fazilet Partisi'nden milletvekili seçildikten sonra Meclis'e gelen ve başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in hedef göstermesi sonrası zorbalığa maruz kalan Merve Kavakçı, o dönemin ana akım medyası tarafından da aşağılanmaya çalışılmıştı.

Kavakçı hakkında yıllardır dikkatlerden kaçan başka bir detay daha ortaya çıktı.

Bizimkiler dizisinde, dönemin Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı hakkında inanılmaz ifadeler kullanıldığı belirlendi. Dizide Kavakçı için, "Gidelim Meclis’in kapısına protesto edelim. Bu isyandır" denildiği, "Kadının oturuşu günlerdir gözümün önünden gitmiyor" sözleriyle hedef gösterildiği ve "Kadın türbanıyla Meclis’e girdi, hazmedemiyorum" sözleriyle saldırıldığı görüldü. Ayrıca Mustafa Kemal edebiyatı yapıldığı ve, "Atatürk’ün kemiklerini sızlattılar" denildiği dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

Putsavar

Huzur dolu eski türkiye. putperestler bu günleri mumla arıyor
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Murat ben

Bu .. Sürüsü ölünce ak parti taziye ziyaretine gidiyor Erdoğan ailesini arıyor
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