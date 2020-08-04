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Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-08-04 00:00:27 -
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)


GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak son 16 turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Turuncu-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Kopenhag/19.30/20.00)

2- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başlayacak.


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