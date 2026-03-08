Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek

Dünyanın gözünü çevirdiği Orta Doğu’daki gelişmeleri Türkiye’de çok yakından takip ediyor. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin iki bakan, TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Haftalık çalışmalarına 10 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda Milli Savunma Bakanı Güler ile Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, çatışmaların yayılması, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Türkiye'nin tutumu konusunda milletvekillerini bilgilendirecek.

Bakanların yapacağı sunumlarda 30'ar dakika, siyasi parti grupları tarafından yapılacak konuşmalarda ise 20'şer dakika süre verilecek. Grubu bulunmayan 2 milletvekili de 5'er dakika konuşacak.