GÜNDEM / 4 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak son 16 turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Turuncu-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Kopenhag/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başlayacak.





ÖZEL HABER

1- Bayram tatili turizmi canlandırdı

- Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır:

- "Normalleşme adımlarının atılmasıyla turizmin iç pazarla başlayacağını uzun zamandır söylüyorduk. Bunu da bayramda gördük. Ege'den Akdeniz'e, İç Anadolu'ya tüm bölgelerimizde hizmete giren otellerimizde önemli oranda doluluk yaşandı"

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Ağırlıklı olarak yerli misafirlerimizi ağırladık. İngiltere, Ukrayna ve az sayıda Rusya'dan misafirlerimiz oldu. İyi bir bayram geçirdik"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Futbol kulüpleri temmuzda yatırımcısına kaybettirdi

- İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri, geçen ay yüzde 11,6 azalış kaydetti

- Ocak-temmuz döneminde SL Benfica'nın hisseleri, yüzde 36,8 değer kaybetti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- 7 ayda yüzde 16,5 daralan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü destek bekliyor

- İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe:

- "Rekabet gücümüzü olumsuz etkileyecek ilave vergilerin kaldırılmasını, daha önce uygulanan oranların da sektörün elini güçlendirecek şekilde gözden geçirilmesini bekliyoruz"

- "Bu zorlu süreçte firmalarımız için finansman hayati önem kazanıyor. Biz SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi taahhütlerinin 1 yıl ötelenmesini sektör adına en ideal çözüm olarak görüyoruz"

- "Salgının bütün olumsuzluklarına rağmen ikinci yarıdaki baz etkisiyle bu yılı yüzde 15, hatta belki biraz daha altında bir daralmayla kapatacağımızı tahmin ediyoruz"

- "Veriler, ABD'ye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1,5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor. Orta ve uzun vadede ABD pazarından 5 milyar dolar pay alabileceğimize inanıyoruz ve hazırlıklarımızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)









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