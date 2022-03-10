Günde 40 kişi öldürüyor! Dünyanın en ölümcül keskin nişancısı Ukrayna’da!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada 52 ülkeden 20.000 gönüllünün Ukrayna hükümeti ile temasa geçtiğini ve ülkeyi Rusya'ya karşı savaşta savunmak istediklerini belirtti.

Bunlardan birisi ise dünyanın en tehlikeli keskin nişancısı...

"Wali" lakabıyla tanınan keskin nişancı, Irak ve Afganistan'da Kanada Kraliyet 22. Alayı'nda Kanada Ordusu için savaştı. 2017 yılında bir IŞİD üyesini 3450 metre mesafeden vurduğunda dünyaca ünlü oldu. McMillan Tac-50 tüfeğiyle ateşlenen en uzun öldürme atışı olarak dünya rekoruydu.

"Wali" Ukrayna'ya giderken karısını ve bir yaşındaki oğlunu geride bıraktı. "Wali" yaşadığı durumu "Alarmın çaldığını duyan bir itfaiyeci olmak gibi" sözleri ile açıklıyor.

Geçen haftaya kadar ABD'de bir bilgisayar programcısı olarak çalışan "Wali" şimdi Ukrayna'da gizli bir yerde savaşa hazırlanıyor. "Wali" nin karısı buna başta karşı çıksada sonradan burada durmasının onun için bir hapis olacağını anlamış ve izin vermiş.

Afganistan ve Irak'ta binlerce Müslümanın kanını akıtan keskin nişancının şimdi Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşacağı belirtiliyor.