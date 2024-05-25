Günde 1 porsiyonu yetiyor: Çelik gibi kemikler için tüketin! Buna çok şaşıracaksınız... Herkesin ilgisini çekiyor

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Kalsiyum eksikliğinin temel sebebi, yeterli miktarda kalsiyum içeren gıdaların tüketilmemesidir. Ayrıca, kalsiyum emilimini destekleyen D vitamini eksikliği ve magnezyum yetersizliği de önemli faktörlerdendir.

Sabah gazetesinin haberine göre, bazı ilaçların kullanımı da kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Bunun yanı sıra, aşırı miktarda sodyum (tuz) ve fosfor alımı da aynı etkiyi gösterebilir. Kronik böbrek hastalıkları ise vücuda alınan kalsiyumun düzgün bir şekilde emilmesini engelleyerek eksikliğe neden olabilir.

Kalsiyum eksikliğine neden olabilecek diğer faktörler ise şöyledir;

Yaşlılık

Vejetaryen beslenme

Menopoz

Tiroid bezi hastalıkları

Pankreatit

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR

KAS HASTALIKLARI

Yeterli miktarda kalsiyum alınmadığında en çok etkilenen organlardan biri de dişlerdir. Yeterli kalsiyum olmaması, dişlerin güç kaybederek daha hassas ve kırılgan hale gelmesine neden olabilir ve çürüklerin oluşumunu kolaylaştırabilir. Ayrıca, çene kemiğinde erimeye yol açarak diş kaybına sebep olabilir. Bu belirtiler, özellikle düzenli diş fırçalama alışkanlığı olmayan kişilerde daha yaygın görülmektedir.

DİŞ HASSASİYETİ VE ÇÜRÜKLERİ

Yeterli miktarda kalsiyum alınmadığında, bu durumdan en çok etkilenenlerden biri dişlerdir. Kalsiyum eksikliği, dişlerin eski dayanıklılığını kaybetmesine ve daha hassas, kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Ayrıca, çürüklerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Çene kemiğindeki erime de diş kaybına kadar ilerleyebilir. Kalsiyum eksikliği belirtileri, düzenli diş fırçalamayan kişilerde daha sık görülebilir.

ZAYIF TIRNAKLAR VE KURU BİR CİLT

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Kalsiyum, dokuların canlılığını ve hücre sağlığını büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle, birçok cilt bakım ürününde de bulunur. Kalsiyumun yeterli miktarda alınmaması cilt kuruluğuna neden olabilir ve saç sağlığını olumsuz etkileyebilir. Saç uçlarının kırılması, hassas ve cansız saçlar, hatta saç dökülmesi gibi etkilere yol açabilir. Ayrıca, tırnakların kolay kırılmasına da neden olabilir.

BEYİN FONKSİYONLARINDA ZAYIFLAMA

Kalsiyum, beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasında büyük öneme sahiptir. Yeterli miktarda kalsiyum alınmaması baş dönmesi, unutkanlık ve hatta hafıza kaybına neden olabilir. Bu tür belirtilerle karşılaşıldığında, derhal bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

İŞTAHTA AZALMA

Kalsiyum eksikliği uzun bir süre boyunca devam ederse, iştah kaybına yol açabilir. Kalsiyum sadece kemik sağlığı için değil, aynı zamanda vücudun mineral ve vitaminlerini emme sürecinde de kritik bir rol oynar. İştahın azalması sonucunda yetersiz beslenme ve kilo kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, kalsiyum eksikliği belirtileri fark edildiğinde beslenme düzenine dikkat etmek önemlidir.

RAŞİTİZM

Çocukluk çağında yeterli kalsiyum alımı, kemiklerin sağlıklı gelişimi için hayati önem taşır. Özellikle 6 ila 18 ay arasındaki bebeklerin kalsiyum ihtiyacı oldukça önemlidir. Yetersiz kalsiyum alımı, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda raşitizm olarak bilinen bir rahatsızlığa neden olabilir. Bu nedenle, çocukların sağlıklı kemik gelişimi için yeterli miktarda kalsiyum almasına özen gösterilmelidir.

YORGUNLUK

Kalsiyum eksikliğinin belirtilerinden biri olan yorgunluk, vücutta meydana gelen güç kaybından kaynaklanır. Sürekli yorgun hissetmek ve uyku problemleri yaşamak, yeterli miktarda kalsiyum almadığınızı gösterebilir. Bu durum dikkate alınmazsa, odaklanma zorluğu, unutkanlık ve baş dönmesi gibi semptomlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılamak önemlidir.

NÖBET GEÇİRME

Optimal düzeydeki kalsiyum, beyin hücrelerinin nörotransmitterleri serbest bırakması için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda kasların düzgün kasılmasına da yardımcı olur. Ancak düşük kalsiyum seviyeleri, beynin aşırı uyarılmasına ve sonuç olarak nöbet geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, vücuttaki kalsiyum seviyesinin dengede tutulması önemlidir, özellikle de beyin fonksiyonları için.

Diğer belirtiler ise şöyledir;

Çabuk ve sık hasta olma

Uyku sorunları, uykuya dalmakta sorun yaşama

Görme bozuklukları ve katarakt gibi hastalıklar

Kilo kaybının zorlaşması

Sinirlilik hali, durgun hissetme

Depresyon ve kaygı bozuklukları

KALSİYUM YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLABİLİR

Bu durumun başlıca sebebi, hiperparatiroidizm olarak adlandırılan bir durumdur. Paratiroid bezlerinin aşırı aktif olduğu durumlarda, kanındaki kalsiyum seviyesi yükselebilir. Bu durum, kalsiyumun kemiklerden çekilerek kana geçmesine ve kemiklerin zayıflamasına neden olabilir, benzer şekilde kalsiyumun fazla miktarda vücutta birikmesine yol açabilir.

KALSİYUM EKSİKLİĞİNDE HANGİ HASTALIKLAR GÖRÜLÜR

Kalsiyum, vücudun temel işlevlerini sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Eksikliğinde görülebilecek bazı hastalıklar ise şöyledir;

Kalpte ritim bozuklukları

Ruhsal sorunlar

Tansiyon problemleri

Ellerde, ağızda ve parmaklarda uyuşma

Yutkunmada zorluk

Kemiklerin dayanıksızlaşması

GÜNLÜK ALINMASI GEREKEN KALSİYUM MİKTARI

Kalsiyum ihtiyacı bireyden bireye değişebilir, ancak uzmanlar genellikle 19 ila 50 yaş arasındaki yetişkinler için günlük ortalama 1000 mg kalsiyum alımının önemli olduğunu belirtirler. Gelişme çağındaki gençlerde kemiklerin büyümesi için daha yüksek miktarlarda kalsiyuma ihtiyaç duyulurken, ilerleyen yaşlarda kemik sağlığını korumak için daha fazla kalsiyum alımı gerekebilir. Bu nedenle, yaşam evrelerine ve bireysel sağlık durumuna bağlı olarak kalsiyum gereksinimi değişebilir.

Çocuklarda, kemik gelişimi için önerilen günlük kalsiyum miktarı genellikle 1300 mg civarındadır. Ancak, 50 yaş üzerindeki yetişkinler için bu miktar genellikle 1200 mg'ye düşer. Her iki yaş grubunda da yeterli kalsiyum alımı, kemik sağlığını korumak ve olası sağlık sorunlarını önlemek için önemlidir. Özellikle kemik yoğunluğunun gelişiminde kritik olan çocuklarda ve kemik kaybının arttığı yaşlı yetişkinlerde, yeterli kalsiyum alımı büyük önem taşır.



Kalsiyum takviyeleri alırken günlük dozu birkaç sefere bölmek önerilir. Her defasında 600 mg'ı aşmayacak şekilde alınan miktarlar, kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlayarak etkisini artırabilir. Örneğin, günlük 1000 mg kalsiyum alıyorsanız, bunu iki seferde 500 mg olarak almak daha sağlıklı olabilir. Bu şekilde, kalsiyumun vücutta daha iyi kullanılmasına ve emilmesine yardımcı olabilirsiniz.

KALSİYUM KAYNAĞI BESİNLER

Kalsiyum vücutta kendiliğinden üretilmediği için tükettiğiniz besinler konusunda dikkatli olmakta fayda var. İşte kalsiyum deposu besinler…

SÜT

Süt, kalsiyum açısından zengin bir içecektir. Ancak, vücudun kalsiyumu emebilmesi için D vitamini ile birlikte alınması önemlidir. Bu nedenle, sütü tüketirken yanında elma veya muz gibi bir meyve yiyerek ideal bir kombinasyon oluşturabilirsiniz

SOYA SÜTÜ

Laktoz intoleransı olan kişiler için süt tüketimi maalesef uygun değildir. Bununla birlikte, soya sütü gibi alternatif bir seçenek bulunmaktadır. Soya sütü, normal sütten farklı olarak ek protein ve D vitamini içermesiyle avantaj sağlar.

BADEM

Günlük bir kase badem tüketmek, ihtiyacınız olan günlük kalsiyum miktarının neredeyse yarısını karşılamanıza yardımcı olabilir. Sağlık açısından, çiğ bademleri tercih etmek hem fazladan kalori almanızı engeller hem de daha faydalı olabilir.

DİĞERLERİ;

SOYA PEYNİRİ

NOHUT

SUSAM

PEKMEZ

İNCİR

AYRAN

ÇEKİRDEK

YOĞURT

PEYNİR

MERCİMEK

YAĞLI BALIKLAR

YER FISTIĞI

PORTAKAL

BROKOLİ

KUŞKONMAZ

SARIMSAK

KURU FASULYE

BAMYA