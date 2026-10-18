Dünyada yaklaşık 100 kişide görülen sıra dışı hafıza! Bu kadın hiçbir şeyi unutmuyor

Çoğu insan çocukluk yıllarından yalnızca belirli anıları hatırlarken Rebecca Sharrock için durum tamamen farklı. 36 yaşındaki Sharrock, hayatının çok erken dönemlerinden itibaren yaşadığı günleri ayrıntılarıyla anımsamasını sağlayan son derece nadir bir hafıza özelliğine sahip.

Geçmişi adeta tarih tarih hatırlıyor

Sharrock’a 23 yaşındayken “Highly Superior Autobiographical Memory” yani üstün otobiyografik hafıza tanısı konuldu.Bu özelliğe sahip kişiler kendi yaşamlarındaki olayları tarihler, ayrıntılar ve yaşadıkları duygularla birlikte sıra dışı bir netlikle hatırlayabiliyor.Sharrock da anılarının yıllar arasında sürekli geçiş yaptığını, çocukluğundan yetişkinliğine kadar farklı dönemlerin zihninde aniden canlanabildiğini anlatıyor.

31 Ağustos 1997’yi ayrıntılarıyla anlattı

Hafızasının gücünü gösteren örneklerden biri Prenses Diana’nın hayatını kaybettiği 31 Ağustos 1997 günü. O tarihte 7 yaşında olan Sharrock, ailesinin haberi nasıl öğrendiğini, kendisinin o sırada nerede olduğunu ve çevresinde yaşananları yıllar sonra ayrıntılarıyla aktarabiliyor. Bu tür anılar, yalnızca büyük olaylarla sınırlı değil. Sharrock sıradan günlere ilişkin ayrıntıların da aynı biçimde zihninde kalabildiğini belirtiyor.

Dünyada yaklaşık 100 kişide tespit edildi

Bu olağanüstü hafıza özelliğinin ne kadar yaygın olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 100 kişinin bu özelliğe sahip olduğu belirlendi. Araştırmalarda, bu kişilerin özel yaşamlarına ilişkin anıları kamuya açık olaylar, eski günlükler ve başka kayıtlarla karşılaştırılarak hafızalarının doğruluğu kontrol ediliyor.

Güçlü hafıza her zaman avantaj değil

Sharrock için geçmişi unutamamak zaman zaman ciddi bir yük haline gelebiliyor. Olumsuz anılar da olumlu anılar kadar canlı biçimde geri dönebiliyor. Zihnine aniden gelen yoğun hatıraların özellikle geceleri uykuya dalmasını zorlaştırdığını anlatıyor. Sharrock, anılarını zihninde yıllara, aylara ve günlere göre düzenlediğini söylüyor. Bu durumu, içinde sürekli çalışan bir “dosyalama sistemi”ne benzetiyor.

Zihnini müzik ve dillerle meşgul ediyor

İstenmeyen anıların yoğunlaştığı dönemlerde klasik müzikten yararlanan Sharrock, özellikle uyku öncesinde zihnini müziğe odaklamanın rahatlamasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yabancı dil öğrenmek de kullandığı yöntemlerden biri. İspanyolca ve Fransızca öğrenen Sharrock, İtalyanca eğitiminde de sona yaklaşmış durumda. Üç yıldır klasik gitar eğitimi alan Sharrock, keman öğrenmeye de hazırlanıyor.

Hayatını kitaba döktü

Sharrock, yaşadıklarını 2024 yılında yayımladığı “My Life is a Puzzle” adlı kitabında kaleme aldı. Kitapta doğumundan 30 yaşına kadar uzanan yaşamını kronolojik biçimde anlatan Sharrock, ikinci kitabı üzerinde de çalışıyor. Sharrock, geçmişte farklı bir hafızaya sahip olmayı dilediğini ancak zamanla hayatını bu özelliğiyle birlikte kabul etmeye başladığını söylüyor.