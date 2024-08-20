Günde 1 avuç ceviz yemenin yeni bir faydası ortaya çıktı! 25 yıl binlerce üründe araştırma yapıldı

Daily Mail’in haberine göre, ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş. Yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyorlar.

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları yaklaşık 45 yaşında olan 3.341 ABD’li kişiden gelen verileri analiz ettiler.

YILLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Katılımcılar, 1985-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) çalışmasına katılmışlardı.

Başlangıçta diyetleri hakkında röportaj yapıldı ve çalışmanın 7., 20. ve 25. yıllarında da takip edildiler.

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Ceviz yiyen 340 kişi günde ortalama 19 gram yemiş tüketti. Bu insanların kadın, beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksekti.

YİYENLERİN KİLOSU NORMAL SEVİYELERDEYDİ

20. yılda, aktivite seviyeleri ve kan basıncı ile birlikte beden kitle endekslerinin ölçüldüğü bir sağlık kontrolü için tekrar davet edildiler. Sonuçlar, ceviz yiyen gruptakilerin, fındık yemeyenlere göre daha düşük kan basıncına sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmada ceviz yiyenlerin yaklaşık yüzde 20’si yüksek tansiyona sahipken, ceviz yemeyenlerin yüzde 22’si yüksek tansiyona sahipti.

Bilim insanları ayrıca cevizlerin daha düşük kilo alımına ve daha kaliteli bir diyete yol açtığını da öne sürdüler. Kuruyemiş yemeyenlerin beden kitle endeksi 29.7 (fazla kilolu) çıkarken yüzde 39’unun da obez olduğunu buldular.



CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan araştırmalarda cevizin vücut üzerindeki olumlu etkisi kanıtlanmıştır. Cevizin besin değerleri, Orta Çağ’dan erken döneme kadar bilim adamlarını meşgul etmiştir. Yaklaşık 90 besin maddesi içeren ceviz, insan sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Yapılan araştırmalarda, düzenli ceviz tüketenlerde kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL’nin yemeklerden sonra ortaya çıkan oksidatif hasarını önlediği belirlenmiştir.



Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir. Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda gerçek bir süper gıdadır.

Antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği biliniyor.

Ceviz glütensiz bir diyet için de uygundur. Vejeteryanlar ile veganlara bir dizi besin ve vitamin desteği sağlıyor.

CEVİZ KİLO VERMEDE ETKİLİ Mİ? CEVİZ KAÇ KALORİDİR?

Akşamları televizyon başında cips veya çikolata yeme alışkanlığınız varsa bunun yerine daha sağlıklı olan ceviz tüketebilirsiniz. Lezzetli ve doyurucu olduğu için açlık hissini azaltır. Yapılan araştırmalarda da cevizin açlık hissini azalttığı ve iştahı önlemeye yardımcı olduğu belirlenmiştir.

Sağlıklı yağ oranının yüksek olması nedeniyle cevizin 100 gramında yaklaşık 674 kalori vardır. Sağlıklı bir şekilde kilo kaybetmek ve öncelikle kaloriye odaklanmak için ceviz tüketirken son derece dikkatli olunmalıdır. Günde 8 tam cevizden fazlası tüketilmemelidir.

100 GRAM CEVİZİN İÇERİSİNDE:

Kolesterol 0 mg

Sodyum 2 mg

Potasyum 441 mg

Karbonhidrat 14 g

Diyet Lifi 7 g

Şeker 2,6 g

A Vitamini 20 IU

C Vitamini 1,3 mg

Kalsiyum 98 mg

Demir 2,9 mg

D Vitamini 0 IU

B6 Vitamini 0,5 mg

Kobalamin 0 µg

Magnezyum 158 mg

GÜNDE EN FAZLA KAÇ CEVİZ YEMELİYİZ?

Günlük 28 gram ceviz 190 kaloridir. İster çerez gibi tüketebilir ister yemeklerin içerisine koyup yiyebilirsiniz. Ceviz, içerisinde doymamış çoklu yağ asitleri dediğimiz omega 6, omega 3 ve omega 9 açısından çok zengin olduğu için günlük belirli oranlarda tüketmemiz gerekir.

Günde dört adet ceviz içi yemek, vücuttaki yağ oranını artırır. Günde en fazla 3 ya da 4 ceviz içi yenilmesi önerilmektedir. Kişi kilolu değilse ve günlük enerjiye ihtiyacı var ise yine 5-6 adet ceviz tüketmesinde bir sakınca yoktur. Diyabet hastaları günde 2 ya da 3 cevizi meyve ile tüketmeleri önerilir.

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ceviz suyu hazırlanması oldukça kolay bir takviye besindir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1 adet cevizin kabuğunu kırıp içini çıkartın.

Cevizin kabuğu ile cevizi birlikte bir demliğin içerisine koyup kaynatın. Bu şekilde 1 saat boyunca demlenmesini bekleyin.

Ceviz suyu demlendikten sonra sabaha kadar bekletin.

Hazırladığınız ceviz suyunu sabah aç karnına küçük yudumlar halinde içebilirsiniz. Ayrıca ceviz suyuyla birlikte cevizi de çiğneyerek tüketebilirsiniz.



CEVİZ SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Uzmanlar, ceviz suyunun aşağıdaki hususlara dikkat ederek tüketilmesini öneriyor:

Ceviz suyu aç karnına, sabah kahvaltı etmeden önce tüketilmelidir.

Sabah uyanıp ceviz suyu içmeden önce ağız ve diş temizliği yapılmalıdır.

Ceviz suyunun tükettikten yaklaşık 20 ila 30 dakika sonra kahvaltı yapılabilir. Ceviz suyu bu süre içerisinde tokluk hissi vermeye başlayacaktır.

Günde 1 defadan fazla içilmemesi, 20 gün boyunca düzenli olarak içilmesi önerilir.

20 günlük ceviz suyu tüketiminin ardından 1 hafta ara verilmesi gerekir. Eğer zayıflama sürecinin sonuna gelindi ve istenilen kiloya ulaşıldıysa daha fazla içilmesine gerek yoktur.