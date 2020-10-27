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Aktüel GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alevler bazı yerleşim yerlerine sıçradı - Havanın kararması nedeniyle helikopterle müdahaleye ara verildi - Payas-İskenderun Otoyolu trafiğe kapatıldı DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:24:53 -
GÜNCELLEME 3 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.

Havanın kararması nedeniyle helikopterin çalışmasına ara verildi, yangına karadan müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

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