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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 16 ilde fuhuş operasyonu: 69 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 16 ilde fuhuş operasyonu: 69 gözaltı

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:41:24 -
GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 16 ilde fuhuş operasyonu: 69 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 16 ilde polis ekiplerince, fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen 69 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik 6 ay önce çalışma başlattı.

Ekip, yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında 74 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de belirlenen adreslere 500 polisle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zanlılardan 69'u gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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