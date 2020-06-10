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Aktüel

GÜNCELLEME - Tencerede uyuşturucu sevkiyatı polis engeline takıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta, tencere içinde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:12:57 -
GÜNCELLEME - Tencerede uyuşturucu sevkiyatı polis engeline takıldı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada, tencere içinde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıdaki kentlere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki aramada, tencere içinde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, sürücü A.K. (20) gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla Bolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

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