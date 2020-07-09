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Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da dağlık alanda patlama: 3 asker şehit oldu, 6 yaralı

Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "(Havai fişek fabrikasındaki patlayıcılar) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:16:42 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da dağlık alanda patlama: 3 asker şehit oldu, 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda meydan gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşkısı mevkisinde dağlık alanda patlama oldu.

Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

- Valinin açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından burada bulunan patlayıcıların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcıların talimatlarıyla uzman patlayıcı ekiplerle Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağına intikali sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Malzemelerin kamyon üzerindeyken patlamanın geçekleştiğini aktaran Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var. Yaralılardan 1'inin durumu ağır." ifadesini kullandı.

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