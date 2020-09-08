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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını söndürüldü

- YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:50:08 -
GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Gökçukur mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 100 orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebine yönelik araştırma başlatıldı.


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