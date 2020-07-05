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Aktüel

GÜNCELLEME - Kayseri'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

KAYBOLAN KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:02:09 -
GÜNCELLEME - Kayseri'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, Hırkaköy Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına gitti.

Serinlemek için göle giren Beyit, bir süre sonra gözden kayboldu.

Baraj gölüne girerek arkadaşını kurtarmaya çalışan Utan, sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerin de katıldığı 7 saatlik çalışmanın ardından Beyit'in cesedine ulaşıldı.

Arkadaşını kurtarmaya çalışırken fenalaşan Utan ise hastanede tedavi altına alındı.

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