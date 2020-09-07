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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-07 02:50:22 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıdaki Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada, soğutma işlemleri devam ediyor.

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