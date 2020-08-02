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Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'in Seferihisar ilçesindeki makilik yangını kısmen kontrol altında

YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:56:59 -
GÜNCELLEME - İzmir'in Seferihisar ilçesindeki makilik yangını kısmen kontrol altında

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, yoğun müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Düzce mevkisindeki yer yer ağaçların bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazözle, yangına müdahale edildi.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çalışma yürütüldü.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı.

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