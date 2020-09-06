GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 2 dozerle yangını söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.