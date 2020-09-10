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Aktüel GÜNCELLEME - Düzce'de sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Düzce'de sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü

SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 01:36:58 -
GÜNCELLEME - Düzce'de sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde karşı yönden gelen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü.

Dokuzdeğirmen köyü yolunda seyreden Hakkı Keskin idaresindeki 81 FM 887 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Kenan Baştımar yönetimindeki 81 AN 076 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine Düzce, Cumayeri ve Çilimli itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada direksiyonda sıkışan otomobil sürücüsü Keskin'e sağlık ekiplerince bulunduğu yerde uzun süre kalp masajı yapıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Keskin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü Baştımar ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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