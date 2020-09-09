GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, eski nişanlısının bulunduğu otomobile tabancayla ateş eden zanlı ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos'ta Ş.K'nin (23) bulunduğu otomobile ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrası bölgedeki 78 güvenlik kamerasını izleyen jandarma, şüphelilerin Ş.K'nin eski nişanlısı E.K. (38) ile R.S. (45) ve D.K. (24) olduğunu belirledi.

Zanlılardan E.K, R.S. ve D.K, Kocaeli'nde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Sahte kimlik taşıdıkları belirtilen şüpheliler, işlemleri için Denizli'ye getirildi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.K. ve R.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olaydaki kadın şüpheli D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli E.K'nin, ayrıldığı nişanlısı Ş.K'yi yaklaşık 2 yıl önce Kocaeli'de kaçırarak alıkoyduğu, kadının kendi imkanlarıyla kurtulduğu, daha sonra yakalanan zanlının da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Bu arada silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobile binen 3 kişiye, bir başka araçtan inen şüphelinin tabancayla ateş etmesi yer alıyor.



