  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 33 gözaltı

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-12 23:27:17 -
GÜNCELLEME - Başkentte izinsiz gösteriye müdahale: 33 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 33 kişiyi gözaltına aldı.

Kolej Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerini "Ankara Kadın Platformu" olarak adlandıran gruptakiler, yolu trafiğe kapatarak izinsiz gösteri yapmak istedi.

Polisin uyarılarına riayet etmeyen gruptakilerden güvenlik güçlerine şişe ve boya atılması üzerine gruba müdahale edildi.

Bu sırada çıkan arbede sonucu gözaltına alınan 33 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu grubun basın açıklaması yapmak üzere toplanarak, yolu araç trafiğine kapattığı belirtildi.

Eylemin kanuna aykırı olduğu ve basın açıklamasını Kurtuluş Parkı içerisinde ya da Ankaray'ın Kolej çıkışında yapabileceklerinin söylenmesine rağmen gruptakilerin Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplu yürümek üzere eylemlerine ısrarla devam edip görevlilere mukavemette bulunduğuna değinilen açıklamada, bunun üzerine 33 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'a en büyük desteği bakın hangi parti verdi
Siyaset

Son anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'a en büyük desteği bakın hangi parti verdi

Millet İttifakı’ndaki partilere yakın duran çalışmalar yapan Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin son anket osn..
Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti

Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı. ..
Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık
Spor

Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Mauricio Lemos transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı