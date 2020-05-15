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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Otoyolun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde 5 tırın karıştığı kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:17:40 -
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Korutepe Tüneli'nde 5 tır çarpıştı.

2 tır sürücüsünün yaralandığı kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Ankara istikametinin trafiğe kapandığı yolda araç kuyrukları oluştu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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