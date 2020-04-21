  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Almanya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

VATANDAŞLARIN YURDA YERLEŞTİRİLMESİ EKLENDİ

2020-04-21 23:39:17 -
GÜNCELLEME - Almanya'daki Türk vatandaşları Sivas'a getirildi

SİVAS (AA) - Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü ve sağlık taraması yapıldı.

Yurt dışından getirilenler, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürüldü.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacak.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı