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Aktüel GÜNCELLEME - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı
Aktüel

GÜNCELLEME - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralandığı saldırıda, 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:01:06 -
GÜNCELLEME - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, başkent Kabil'de konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda elinden yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, bombalı saldırının, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda Salih'in elinden yaralandığını ifade eden Aryen, saldırıda ayrıca 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban, saldırıyı kendilerinin düzenlemediğini açıkladı.

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